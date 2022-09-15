Россия выпустила по Украине более 3800 ракет — Зеленский 15 сентября, 23:57 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили по Украине более 3800 ракет.

Глава государства отметил, что ракеты не приблизили РФ к ее целям.

«Государство-террорист применило против нас уже более 3800 различных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели — покорения Украины не будет», — заявил Зеленский.

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10 сентября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия в войне против Украины потеряла большую часть своего ракетного потенциала. На это повлияли два фактора: украинская система ПВО стала лучше, а Россия одновременно потеряла почти 60% ракет.

Перед этим представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что у страны-агрессора России наблюдается дефицит Искандеров. Он отметил, что войска РФ, вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, просто выпускают старые ракеты по Украине.

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