Американский астронавт Скотт Келли стал послом платформы United24
Скотт Келли будет заниматься медицинской сферой (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
Келли будет развивать направление Медицинская помощь. Первым его проектом станет сбор на автомобили скорой помощи.
«Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Гордимся возможностью иметь такого посла. Спасибо за мощную помощь Украине реальными делами!», — заявил президент.
Скотт Келли является бывшим капитаном ВМС США. Он четыре раза побывал в космосе, установив несколько рекордов.
5 мая президент Украины заявил о создании онлайн-платформы по сбору средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановлению государства.
Амбасадорами United24 являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд, Демна, Александр Усик, Марк Хэммил и другие.