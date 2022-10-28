Американский астронавт Скотт Келли стал послом платформы United24

28 октября, 00:34
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Скотт Келли будет заниматься медицинской сферой (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Скотт Келли будет заниматься медицинской сферой (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что легендарный астронавт Скотт Келли присоединился к фандрайзинговой платформе United24.

Келли будет развивать направление Медицинская помощь. Первым его проектом станет сбор на автомобили скорой помощи.

«Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Гордимся возможностью иметь такого посла. Спасибо за мощную помощь Украине реальными делами!», — заявил президент.

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Скотт Келли является бывшим капитаном ВМС США. Он четыре раза побывал в космосе, установив несколько рекордов.

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5 мая президент Украины заявил о создании онлайн-платформы по сбору средств для помощи украинским защитникам, пострадавшим от войны и восстановлению государства.

Амбасадорами United24 являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд, Демна, Александр Усик, Марк Хэммил и другие.

https://www.youtube.com/watch?v=TCWQJYeX4sY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины United24

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