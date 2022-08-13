«Уменьшаем потенциал оккупантов». Зеленский заявил о «хороших новостях» об уничтожении сил и средств российской армии на юге Украины 13 августа, 23:59 ВСУ ударили по складу оккупантов Новой Каховке (Фото:Ху@вый Херсон / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.



«Жесткие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений – Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов – артиллерию, технику, людей. Все наши защитники и защитницы там просто герои», — сказал он в субботу, 13 августа, в традиционном видеообращении.

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«Харьковщина — украинская оборона крепкая, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются. Борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств русской армии. Ни дня не теряем — уменьшаем потенциал оккупантов», — сказал он.

В субботу, 13 августа, несколько мощных взрывов прогремели во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Военкор ТСН Андрей Цаплиенко пишет, что ВСУ атаковали электромеханический завод, на котором россияне хранили оружие и боеприпасы. Продолжается детонация.



Также мощные взрывы прогремели в оккупированных Мелитополе и Мариуполе. По сообщениям местных властей, к этому причастны украинские силы сопротивления.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов в Херсонской области, в частности в Новотроицком, Нижних Сирогозах, Большой Благовещенке, Чаплинке и Чкалове, однако официально эта информация пока не подтверждена.

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