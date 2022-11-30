«Это вопрос его адекватности». Зеленский сомневается, что Путин решится применить ядерное оружие против Украины 30 ноября, 20:55 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не считает, что российский диктатор Владимир Путин решится применить в войне против Украины ядерное оружие, однако убежден, что агрессивные амбиции главы Кремля не ограничиваются только Украиной.

Во время выступления на ежегодном саммите DealBook он заявил, что это вопрос адекватности Путина.

«Не думаю, что он воспользуется ядерным оружием. Это вопрос его адекватности», — отметил гарант.

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Зеленский добавил, что риск применения Путиным ядерного оружия не является его величайшим страхом, подчеркнув, что он не должен быть величайшим страхом Запада. Западные демократии должны быть наиболее обеспокоены экспансионистскими военными амбициями Путина, сказал он. По мнению президента, если России удастся завоевать часть Украины, следующими могут стать другие соседние демократии.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.