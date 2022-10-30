Зеленский собрал заседание Ставки. Обсудили возможные действия России и ремонт военной техники
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в воскресенье, 30 октября. В частности, там обсудили ситуацию на фронте.
Об этом говорится в его Telegram.
Зеленский заслушал информацию о возможных будущих действиях России. По его словам, также подробно остановились на вопросе обеспечения украинских бойцов боеприпасами и вопросе ремонта военной техники и вооружения.
«Напоследок подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги. Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы», — заявил президент.
Накануне Зеленский заявил, что дефицит электроэнергии в Украине еще не преодолен, но отключений стало меньше. Реагируя на заявление России о приостановлении участия и попытку сорвать «зерновое соглашение», президент призвал ООН и G20 к жесткой реакции.