Зеленский собрал Ставку. Обсудили реакцию на мобилизацию в РФ и псевдореферендумы 22 сентября, 21:24 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 22 сентября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, руководители сил обороны и командующие оперативными направлениями доложили об оперативной ситуации на участках фронта. Был рассмотрен вероятный характер действий противника в ближайший период.

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Члены Ставки также проанализировали состояние обеспечения сил обороны вооружением и боеприпасами.



«Участники заседания уделили особое внимание шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением страной-агрессором мобилизации и подготовкой псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины», — отметили в ОП.



В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, главы силовых ведомств и правоохранительных органов, глава ОП Андрей Ермак, Секретарь СНБО Алексей Данилов и другие.



В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.



21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.







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