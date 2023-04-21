Зеленский провел Ставку. Заслушал Залужного, Буданова и командующих направлений
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 21 апреля.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Во время встречи главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об актуальной ситуации на фронте, а руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов — о планах россиян на ближайшее время. Отдельное внимание уделили самым сложным направлениям — районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки Донецкой области.
О ходе боевых действий на своих участках фронта рассказали:
- командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александр Сырский;
- командующий ОСГВ Таврия Александр Тарнавский;
- командующий ОСГВ Одесса Эдуард Москалев;
- командующий ОСГВ Север Сергей Наев.
Участники Ставки проанализировали обеспечение украинских войск вооружением и боеприпасами и их распределение по подразделениям. Также продолжили рассматривать вопрос о налаживании производства Украиной своих ракет и боеприпасов и повышении эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения.
Отдельно на Ставке остановились на комплектовании личным составом и техникой новых бригад