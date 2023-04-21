Зеленский провел Ставку. Заслушал Залужного, Буданова и командующих направлений

21 апреля, 14:56
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 21 апреля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время встречи главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об актуальной ситуации на фронте, а руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов — о планах россиян на ближайшее время. Отдельное внимание уделили самым сложным направлениям — районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки Донецкой области.

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О ходе боевых действий на своих участках фронта рассказали:

  • командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Хортица Александр Сырский;
  • командующий ОСГВ Таврия Александр Тарнавский;
  • командующий ОСГВ Одесса Эдуард Москалев;
  • командующий ОСГВ Север Сергей Наев.

Участники Ставки проанализировали обеспечение украинских войск вооружением и боеприпасами и их распределение по подразделениям. Также продолжили рассматривать вопрос о налаживании производства Украиной своих ракет и боеприпасов и повышении эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения.

Отдельно на Ставке остановились на комплектовании личным составом и техникой новых бригад

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Зеленский

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