Зеленский провел Ставку. Обсудили, как улучшить управление подразделениями 11 апреля, 17:01 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 11 апреля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Участники заслушали доклады об оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в границах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск. Руководство разведки рассказало о возможных действиях России в ближайшее время.

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Также участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами. На встрече продолжили рассматривать вопросы комплектования новых бригад Сил обороны личным составом, вооружением и военной техникой.

«Среди прочего члены Ставки обсудили вопросы повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны Украины во время выполнения боевых задач», — заявили в Офисе президента.

Ранее в МВД говорили, что почти сформировали подразделения Гвардии наступления — по состоянию на конец марта поступило более 35 тысяч заявок. Собрали уже восемь бригад, набор резервистов продолжается.

