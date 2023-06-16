Был Залужный и Буданов. Зеленский собирал военный кабинет

16 июня, 23:44
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 июня, собирал военный кабинет. На нем присутствовали командующие Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«Военный кабинет. Наши командующие — генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий — пока не называю фамилий: всему свое время», — говорится в заявлении. Также на заседании присутствовал глава разведки Кирилл Буданов.

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По словам президента, наше движение вперед — это самое важное. Каждый наш воин, каждый наш новый шаг, каждый метр освобожденной от врага украинской земли — это самое важное.

«Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины! Спасибо всем, кто готовится войти в бой! Спасибо всем, кто так сильно, мощно нам помогает! Слава Украине! Мы всех победим», — сказал президент.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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