Четыре вопроса. Зеленский снова провел заседание ставки 29 июля, 00:20 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 июля, провел заседание ставки верховного главнокомандующего. В ходе него рассматривались четыре вопроса.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.



«Из того, что можно сказать публично, проанализировали состояние обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который ввели в действие 24 февраля», — подчеркнул президент Украины.

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