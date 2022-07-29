Четыре вопроса. Зеленский снова провел заседание ставки

29 июля, 00:20
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 июля, провел заседание ставки верховного главнокомандующего. В ходе него рассматривались четыре вопроса.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

«Из того, что можно сказать публично, проанализировали состояние обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который ввели в действие 24 февраля», — подчеркнул президент Украины.

Видео дня
Читайте также:
«Есть существенный потенциал для продвижения». Зеленский провел заседание Ставки
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война в Украине Владимир Зеленский Главнокомандующий Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Открытие памятника Богдану Хмельницкому, за четыре дня до первого празднования юбилея Крещения Руси, 11 (23) июля 1888 года (Фото:Музей истории Киева)
Путинские предшественники /
Как в XIX веке русские цари насаждали «скрепы» и «единый народ», но получали в Киеве отпор
29 июля, 00:05
События
Дариус Фору: «Давайте проведем мысленный эксперимент» (Фото:ridofranz/Depositphotos)
Это очень важный вопрос. Что бы вы делали, если бы были богаты?
Дариус Фору
Цепочка элегантно и оригинально подчеркивает талию (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Пикантная деталь /
Идеальный аксессуар для купальников, платьев и коротких топов
28 июля, 20:08
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X