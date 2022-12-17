«Стратегически перестроит военную ситуацию». Зеленский снова призвал партнеров предоставить Украине ПВО

17 декабря, 21:44
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных партнеров предоставить Украине средства ПВО для защиты мирного населения от российского террора.

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении.

«Я буду постоянно напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям — стопроцентную защиту от российских ракет». — сказал Зеленский.

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Он отметил, что когда мы ее получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможной.

«И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир», — подчеркнул президент.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ПВО Запад Владимир Зеленский

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