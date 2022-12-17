«Стратегически перестроит военную ситуацию». Зеленский снова призвал партнеров предоставить Украине ПВО
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных партнеров предоставить Украине средства ПВО для защиты мирного населения от российского террора.
Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении.
«Я буду постоянно напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям — стопроцентную защиту от российских ракет». — сказал Зеленский.
Он отметил, что когда мы ее получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможной.
«И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир», — подчеркнул президент.