«Стратегически перестроит военную ситуацию». Зеленский снова призвал партнеров предоставить Украине ПВО 17 декабря, 21:44 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных партнеров предоставить Украине средства ПВО для защиты мирного населения от российского террора.



Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении.

«Я буду постоянно напоминать. Уважаемые партнеры! Найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО. Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям — стопроцентную защиту от российских ракет». — сказал Зеленский.



Видео дня

Он отметил, что когда мы ее получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможной.

«И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир», — подчеркнул президент.

