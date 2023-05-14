Зеленский следует во Францию сразу после визита в Германию — СМИ 14 мая, 19:07 Владимир Зеленский (Фото:INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

Президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Париже в конце дня воскресенья, 14 мая — сразу после его визита в Германию.

Об этом сообщает Lemonde со ссылкой на AP.

Учитывая предыдущие иностранные визиты Зеленского, можно предположить, что во Франции он встретится с президентом страны Эмманюэлем Макроном и, возможно, некоторыми другими французскими чиновниками.

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Это будет второй визит Владимира Зеленского в Париж с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Макрон уже принимал украинского президента 8 февраля этого года в Елисейском дворце вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Тогда Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона и подтвердил, что Франция будет поддерживать Украину, сопровождая ее к победе.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Германию. В Берлине он встретился с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.