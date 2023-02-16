«Нет доверия». Украина не пойдет на компромиссы с Россией — Зеленский

16 февраля, 21:29
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина исключает любые компромиссы относительно своих территорий в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Зеленский исключил возможность отказа от какой-либо украинской территории в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

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Он подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах земли будет означать, что Россия может и дальше «продолжать возвращаться». Между тем он отметил, что единственное, что приблизит мир, это западное оружие.

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«Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее… Дело не в самом компромиссе… Чего бы нам этого бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни… Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия», — сказал президент.

26 января Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для каких-то мирных переговоров.

Кремлевский режим неоднократно заявлял о якобы готовности к переговорам с Украиной, однако лишь на своих условиях, имея в виду признание аннексии временно оккупированных территорий.

В начале октября Зеленский ввел в действие запрет СНБО на переговоры с российским диктатором Владимиром Путины. Такое решение последовало после проведения российскими оккупантами псевдореферендумов на временно оккупированных территориях о «присоединении» к РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины

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