Ограничение скорости системы Starshield (военный пакет Starlink) сохраняется вдоль всей линии фронта, что, в частности, делает невозможным применение перехватчиков против реактивных шахедов.

Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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«К сожалению, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины для наших сил сохраняется ограничение скорости на уровне 161 км/ч (100 миль в час), что делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных шахедов. Четких объяснений до сих пор нет», — говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что поручил Министерству иностранных дел Украины и министру обороны «активнее контактировать с Госдепом, Пентагоном и компанией SpaceX для получения разъяснений и исправления ситуации».

В Министерстве обороны также заявили, что ограничения в работе Starlink остаются в силе.

По данным источников в Минобороны, специалисты ведомства фиксируют ограничение скорости в 161 км/ч над всей временно оккупированной россиянами территорией Украины. При этом на территории, подконтрольной Украине, подобных ограничений не зафиксировано.

Отмечается, что Министерство обороны взаимодействует с представителями SpaceX для получения объяснений и исправления ситуации, а также обращается к Министерству обороны США за дополнительными разъяснениями.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируются значительные сбои в работе спутниковой системы Starshield; в частности, вновь действуют ограничения скорости на уровне 161 километра в час.

Это мешает Украине, в частности, использовать перехватчики дронов, которые не могут набрать необходимую скорость, чтобы сбить шахед, рассказал Зеленский.

С подобными ограничениями Украина сталкивалась и ранее. 14 октября украинская сторона сообщила о падении скорости, когда связь Starshield прерывалась при движении со скоростью более 160 км/ч, что приводило к срыву военных миссий. О полноценном восстановлении системы спутниковой связи для военных сообщили лишь 24 октября.

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В период ограничений в работе Starlink и Starshield в октябре издание The Economist писало, что американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск, возможно, стремился наказать Украину за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.