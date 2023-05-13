Путин исчезнет на следующий день после применения ядерного оружия — Зеленский 13 мая, 23:24 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин исчезнет на следующий день после применения ядерного оружия.

"То, что мне понятно, если Путин решит применить ядерное оружие, я считаю, что на следующий день его не будет", - заявил Зеленский.

В то же время президент не стал прогнозировать действия диктатора, ведь тот "потерял связь с реальностью, но хочет жить".

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Заявление главы кремлевского режима подверг критике ряд стран.

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщала, что Россия, по оценке США, вряд ли нанесет ядерный удар.

