«Неокончательная победа». Зеленский считает, что битва за Киев может повториться 11 апреля, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский лидер Владимир Зеленский не считает, что битва за Киев с российскими оккупантами выиграна окончательно.

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Отвечая на вопрос журналиста в интервью телеканала CBS, выиграла ли Украина битву за Киев, Зеленский ответил утвердительно.

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«Я думаю, что да, но это неокончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев», — сказал он.

Также украинский лидер добавил, что сможет ответить на этот вопрос только после окончательной победы над страной-агрессором и освобождения украинских территорий.

Напомним, оккупанты полностью покинули территорию Киевской области.

9 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты проводят перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев.

В Минобороны Украины считают, что возможное возобновление наступления российских оккупантов на Киев будет зависеть от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

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