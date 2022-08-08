Зеленский рассмотрит петицию о запрете на въезд россиянам в Украину на 50 лет 8 августа, 02:53 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

На сайте президента набрала более 25 тысяч петиция, чей автор предлагает рассмотреть запрет посещать Украину на 50 лет для граждан РФ.

Петиция была размещена на сайте официального интернет-представительства президента Украины 23 мая. Исключение предлагают включить лишь россиян, которые воевали на стороне Украины

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«К сожалению, за эти 8 лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с Россией. Мы поплатились за это тысячами жизней. В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне», — пишет автор петиции.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 августа, ответил на петицию о легализации однополых браков.

Как сообщается на сайте главы государства, в своем ответе Зеленский написал, что, согласно Конституции, брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины», а в условиях военного положения основной закон нельзя менять.

По словам главы государства, Кабинет министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства. Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и попросил рассмотреть поднятый в петиции вопрос.

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