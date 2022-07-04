«Сознательная тактика». Зеленский объяснил, зачем Россия обстреливает украинские школы, больницы и жилые дома 4 июля, 16:09 Владимир Зеленский (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что своей агрессией и уничтожением школ, больниц и домов Россия хочет доказать, что ей якобы подвластна не просто территория, а жизнь как таковая.

По его словам, Россия уничтожает простор всего, что имеет значение для нас и для любой свободной человеческой жизни.

Зеленский сообщил, что за четыре месяца полномасштабного вторжения в Украине уничтожено 2102 образовательных объекта.

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«Когда российская армия применяет артиллерию против детского садика или сбрасывает бомбы на школу, она же разрушает нет просто стены, не просто здания. Это сознательное уничтожение образовательного пространства, в котором происходит социализация детей, в котором люди учатся быть людьми», — сказал он, выступая в понедельник, 4 июля на конференции по восстановлению страны в Лугано, сообщает Интерфакс-Украина.

Глава государства добавил, что обстрел оккупантами больниц — это «манифестация России, которая, якобы, способна уничтожить саму возможность цивилизации для Украины — базовую гуманность, которая есть в каждой нормальной стране».

«Россия показывает, что даже лечить, даже рожать детей украинцы не смогут», — сказал он.

По его словам, «это все — сознательная тактика России, не просто обстрелы, а ставка как раз в идеологическом противостоянии».

«Государство-террорист надеется, что такие разрушения станут доказательством якобы несостоятельности демократической системы и европейского выбора нашего народа дать людям не только нормальную, а вообще — жизнь», — сказал он.

Зеленский заявил, что стремление России в том, чтобы такие руины и такие потери якобы были «видением» демократии и Европы.

«Этой агрессией Россия хочет доказать, что, якобы, ей подвластна не просто территория, а жизнь как таковая, и что, якобы, она может решать за всех — или будет у них жизнь вообще», — сказал он.



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