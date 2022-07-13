«Главная цель — гражданские объекты». Россия запустила по украинским городам 2960 ракет — Зеленский
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«2960 ракет по состоянию на сегодняшнее утро успела запустить Россия по нашим городам. И главная цель ракет — гражданские объекты», — сказал президент во время обращения к правительству Республики Корея.
Зеленский подчеркнул, что таким образом Россия пытается выгнать людей из украинских городов и хочет внушить страх.
«Конечно это тактика. Тактика России, направленная на то, чтобы выгнать украинцев из наших городов, и чтобы внушить страх перед страной-террористом», — подчеркнул он.
Ранее президент сообщал, что Украина ожидает получения мощной противовоздушной обороны.
Он говорил, что задача-максимум для государства — в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов.
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