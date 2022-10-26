Украинские энергетики столкнулись с невиданными для Европы угрозами — Зеленский

26 октября, 23:28
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Пожар на ТЭЦ под Харьковом после российского обстрела (Фото:REUTERS/Gleb Garanish)

Пожар на ТЭЦ под Харьковом после российского обстрела (Фото:REUTERS/Gleb Garanish)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские террористы создали для украинских энергетиков условия, с которыми Европа не сталкивалась.

«Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, каких никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их преодолевают», — заявил президент

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Глава государства поблагодарил работников энергетической отрасли, украинских спасателей, ремонтные бригады, представителей местного самоуправления, частных компаний, которые работают для стабильной работы энергетики в Украине.

«Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжение, приходится ограничивать потребление энергии. Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и энергетической сфере», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=angxy8beEMI
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Последние два месяца россияне активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры в Украине. Из-за обстрелов в стране начались веерные отключения. Украинцев также призвали экономнее потреблять электроэнергию.

https://www.youtube.com/watch?v=hY9bhFlpRJE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Энергетика Электроэнергия Электричество Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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