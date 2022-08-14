«Изверги будут отвечать». Зеленский рассказал о постоянном росте данных о российских военных преступниках

14 августа, 23:47
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине постоянно растет количество информации о россиянах, которые совершают военные преступления.

«Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство. Все эти изверги обязательно будут отвечать», — заявил президент.

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Ранее глава государства заявил, что россияне, которые не выступают активно против российской агрессии, становятся соучастниками режима Кремля.

«Мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=tUIArgtdWyA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Военное преступление Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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