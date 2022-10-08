«Наши военные продолжают движение». Зеленский рассказал о ситуации на фронте 8 октября, 22:19 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В воскресенье, 8 октября, продолжилось движение украинских военнослужащих на юге и востоке страны. При этом возле Бахмута ВСУ держат оборону.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

«Продолжилось движение наших военных, СБУ, Нацгвардии и всех, кто принимает участие в действиях на востоке и на юге нашего государства», — рассказал Зеленский.

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По его словам, украинские военные продолжают сохранять позиции в Донецкой области и, в частности, на Бахмутском направлении. Сейчас там проходят очень жесткие бои.

«Хочу сегодня снова отметить наших воинов с 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Спасибо всем нашим зенитчикам и каждому, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины», — добавил президент.

В субботу вечером, 8 октября, в Генштабе ВСУ сообщили, что больницы не могут справиться с потоком раненых оккупантов, а ВСУ отбили атаки в районе шести населенных пунктов.