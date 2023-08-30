Все решения ВВК об инвалидности и непригодности к службе после 24 февраля проверят — Зеленский 30 августа, 18:57 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTER)

В среду, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по работе военно-врачебных комиссий.

Президент сообщил, что докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, уполномоченный по правам человека и генпрокурор.

По результатам заседания он поручил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

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По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

Он также поручил активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений. На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении. Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится, заявил Зеленский.

«Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса», — заявил он.

Зеленский также добавил, что необходимо завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Государство должно поставить точку в любой очереди, в которой люди вынуждены ожидать доступа к ВВК или выводов ВВК.

Также предлагается просмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможным манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерность всех составляющих ее работы и привлечение профессиональных кадров.

Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищения от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства, подчеркнул Зеленский.