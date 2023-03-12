Более 1100 убитых и десятки сожженных складов. Зеленский рассказал о потерях врага под Бахмутом за последнюю неделю
Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы 2С5 Гиацинт-С по российским войскам у Бахмута, 5 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Anna Kudriavtseva)
Меньше чем за одну неделю под Бахмутом было уничтожено более 1100 российских солдат и десятки единиц вражеской техники.
Об этом сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский.
«Менее чем за одну неделю — за время с 6 марта — и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага — это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом», — сказал он.
По словам Зеленского, к этой цифре можно добавить не менее полутора тысяч санитарных вражеских потерь — «это ранения, несовместимые для продолжения боев».
«Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов — более десяти», — сообщил он.
Бои за Бахмут Донецкой области продолжаются с июля 2022 года. Украинские защитники продолжают удерживать город на фоне постоянных штурмов российских войск, безуспешно пытающихся окружить и захватить Бахмут .
По последним данным британской разведки, линия фронта в Бахмуте по состоянию на 11 марта проходит по реке в центре города.
На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ПВК Вагнер и других регулярных частей армии России. В Минобороны оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.
28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Она подчеркнула, что содержание города является военным, а не политическим решением.
6 марта решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего.
Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, ВСУ достигают следующих целей:
- не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;
- наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеское войско.