Более 1100 убитых и десятки сожженных складов. Зеленский рассказал о потерях врага под Бахмутом за последнюю неделю 12 марта, 21:12 Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы 2С5 Гиацинт-С по российским войскам у Бахмута, 5 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Anna Kudriavtseva)

Меньше чем за одну неделю под Бахмутом было уничтожено более 1100 российских солдат и десятки единиц вражеской техники.



Об этом сказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский.

«Менее чем за одну неделю — за время с 6 марта — и только на одном Бахмутском направлении удалось уничтожить более 1100 солдат врага — это безвозвратные потери России, потери именно там, под Бахмутом», — сказал он.

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По словам Зеленского, к этой цифре можно добавить не менее полутора тысяч санитарных вражеских потерь — «это ранения, несовместимые для продолжения боев».

«Плюс уничтожены десятки единиц вражеской техники. Плюс сожжены российские склады боеприпасов — более десяти», — сообщил он.

Бои за Бахмут Донецкой области продолжаются с июля 2022 года. Украинские защитники продолжают удерживать город на фоне постоянных штурмов российских войск, безуспешно пытающихся окружить и захватить Бахмут .

По последним данным британской разведки, линия фронта в Бахмуте по состоянию на 11 марта проходит по реке в центре города.

На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ПВК Вагнер и других регулярных частей армии России. В Минобороны оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Она подчеркнула, что содержание города является военным, а не политическим решением.



6 марта решение о продолжении и усилении обороны в Бахмуте единогласно поддержали на Ставке верховного главнокомандующего.

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, ВСУ достигают следующих целей:

не дают противнику системно прорвать украинскую оборону;

наносят россиянам максимальные потери в личном составе и технике, истощая вражеское войско.