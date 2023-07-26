«Есть несколько попаданий, есть падение обломков». Зеленский рассказал о последствиях последней атаки российских террористов 26 июля, 22:41 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях атаки крылатыми и баллистическими ракетами, которую совершили российские оккупанты в среду, 26 июля. (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях атаки российских оккупантов в среду, 26 июля.

«Сегодня день, который стоит завершить особой благодарностью всем нашим воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету. Сейчас данные еще уточняются, но, по предварительным докладам, только в течение сегодняшнего ракетного налета удалось сбить более 30 ракет — абсолютное большинство из тех, что были применены против нас. Есть несколько попаданий, есть и падение обломков ракет. Но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить. ПВО — молодцы!», — заявил Зеленский в вечернем видеообращении.



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Глава государства поблагодарил «каждого и каждую, кто бережет украинское небо».

«И мы ежедневно работаем для того, чтобы у наших воинов было больше и больше возможностей для защиты Украины, наших городов и людей. Сегодняшний день не стал исключением», — резюмировал Зеленский.

В среду, 26 июля, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Украины. Воздушные силы сообщали, что был осуществлен пуск из 12 самолетов Ту-95 мс из района Каспийского моря.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские ракеты были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром.



Позже представители Воздушных Сил сообщили о сбитии 3 ракет Калибр и 33 крылатых ракет типа Х-101/Х-555.

