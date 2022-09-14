Возвращается нормальная жизнь. На освобожденных территориях выплатят пенсию за пять месяцев

14 сентября, 00:08
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Жители освобожденных территорий благодарят украинских военных (Фото:Vyacheslav Zadorenko/Facebook)

Жители освобожденных территорий благодарят украинских военных (Фото:Vyacheslav Zadorenko/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на освобожденных территориях людям выплатят пенсии сразу за пять месяцев.

«Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на освобожденную территорию заходит и обычную нормальную жизнь. Как пример — в Балаклее, в Граково уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освобожденной территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми», — заявил президент.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/8JmNOmeyWeY
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Пенсии Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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