Вместе с партнерами готовим новые пакеты военной помощи для ВСУ — Зеленский

11 мая, 00:12
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международные партнеры работают над новыми пакетами военной помощи для ВСУ.

«Наш международный блок очень активно, в деталях работает с партнерами для новых оборонных пакетов для Украины. Новые решения уже на рабочем уровне. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей нашей обороны и движения на Земле. Провел сегодня несколько совещаний, где мы обсуждали все это. И ожидаем уже в ближайшее время ответных шагов от партнеров», — заявил президент.

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Глава государства поблагодарил лидеров государств-партнеров и «каждого и каждую», кто делает оборону Украины сильнее.

«Ни на минуту не забываем, что каждый день присутствия оккупанта на нашей земле – это соблазн для него думать, что ему что-нибудь удастся. Ничего ему не удастся!», - заявил президент.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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