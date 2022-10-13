Российское пушечное мясо. Зеленский сообщил, что мобилизованные в РФ создают давление на ВСУ

13 октября, 23:31
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские командиры используют мобилизованных в РФ в качестве пушечного мяса.

«Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Они не имеют существенной военной подготовки, но их командованию это и не нужно вообще. Они рассчитывают, что мобилизованные россияне смогут выжить на войне хотя бы несколько недель, потом погибнут, потом на фронт доставят новых», — сообщил президент.

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Глава государства отметил, что действия российских военных создают дополнительное давление на украинских защитников и защитниц.

«Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=TYl7ko2kZQ0
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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить еще 300 тысяч резервистов.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. Россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ, чтобы избежать участия в войне.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к Совбезу ООН говорил, что Кремль внедряет политику геноцида, сознательно фокусируя мобилизацию на коренных народах.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ9LUD9JmSY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Мобилизация Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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