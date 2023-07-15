«Самый высокий темп международной работы». Зеленский рассказал об успехах Украины за первую половину июля 15 июля, 17:35 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах международных встреч за первую половину июля (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видео обращение, в котором рассказал о результатах сотрудничества с международными партнерами за первую половину июля.

Об этом говорится в официальном Telegram главы государства.

Зеленский сообщил, что за последние 15 дней июля состоялись различные переговоры, встречи, мероприятия с лидерами многих стран и организаций, представителями различных сообществ, а также с инвесторами и руководителями крупных компаний.

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«Уже за 15 дней июля были переговоры, встречи и мероприятия с лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Гвинеи-Бисау», — сказал президент.

Глава государства также упомянул о консультациях и встречах с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и вселенским патриархом Варфоломеем.

Президент Украины добавил, что за первую половину июля имел обращение к студенческому сообществу Аргентины, пообщался с крупнейшими и перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний. И добавил, что сегодня провел очень содержательную встречу с президентом Южной Кореи.

«Мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей. И я благодарен всем нашим партнерам — каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, — которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах», — резюмировал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский.