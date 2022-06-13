6-летний мальчик с улицы Московской. Зеленский рассказал о гибели ребенка в Лисичанске от российских обстрелов

13 июня, 22:36
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Разрушенный оккупантами Драмтеатр в Мариуполе, где в бомбоубежище находились дети (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

Разрушенный оккупантами Драмтеатр в Мариуполе, где в бомбоубежище находились дети (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о гибели 6-летнего мальчика в Лисичанске от российских обстрелов.

«Сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка от российских обстрелов именно там на Донбассе, в Луганской области. Мальчик 2016 года рождения, он жил в Лисичанске на улице Московской», — сказал президент во время видеообращения.

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Президент добавил, что видимо для оккупантов 6-летний мальчик с улицы Московской оказался «опасным врагом РФ».

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«Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов со всех областей», — подчеркнул Зеленский.

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 288 детей, 527 получили ранения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Лисичанск Владимир Зеленский

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