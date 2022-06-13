6-летний мальчик с улицы Московской. Зеленский рассказал о гибели ребенка в Лисичанске от российских обстрелов
Разрушенный оккупантами Драмтеатр в Мариуполе, где в бомбоубежище находились дети (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о гибели 6-летнего мальчика в Лисичанске от российских обстрелов.
«Сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка от российских обстрелов именно там на Донбассе, в Луганской области. Мальчик 2016 года рождения, он жил в Лисичанске на улице Московской», — сказал президент во время видеообращения.
Президент добавил, что видимо для оккупантов 6-летний мальчик с улицы Московской оказался «опасным врагом РФ».
«Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов со всех областей», — подчеркнул Зеленский.
По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 288 детей, 527 получили ранения.
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