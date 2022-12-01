Зеленский назвал сроки окончания войны

1 декабря, 02:45
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что война закончится после победы Украины или «когда этого захочет Россия».

Об этом глава государства заявил во время NYT DealBook Summit.

«Война закончится тогда, когда мы победим. Или когда этого захочет Российская Федерация. Может случиться так, что РФ захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слаба и она в изоляции, и нет у нее партнеров в этом вопросе. Будем верить, что это закончится в ближайшие месяцы», — заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что после завершения войны Украина будет жить в идеальном мире.

«Я считаю, что после нашей победы будет более или менее, по крайней мере для нас, идеальный мир. Потому что идеальный мир — когда нет войн», — заявил президент.

https://www.youtube.com/embed/hheqFNp9jZk
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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