«Единство и решимость всех». Зеленский рассказал о главном рецепте победы над РФ 23 июля, 22:08 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только единство и решимость всех стран мира позволит победить российский террор (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мировое сообщество должно реагировать на террористические атаки страны-агрессора РФ, а потому новые пакеты поддержки позволят приблизить поражение российских оккупантов.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

Глава государства поблагодарил все международные организации и официальных лиц, кто уже осудил варварские атаки против Одессы в ночь на воскресенье, 23 июля.

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«Нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкли к террористическим атакам. Мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди. Их мишень — это человечность и основы всей нашей европейской культуры. Не было еще таких террористов, которые смогли бы преодолеть мир, и у этих кремлевских сумасшедших тоже не получится», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сообщил, что сейчас обсуждается вопрос усиления военной помощи для Сил обороны.

«Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров — все то, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь», — резюмировал Зеленский.