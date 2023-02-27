«Враг уничтожает все». Ситуация на Бахмутском направлении становится все сложнее — Зеленский
Город Бахмут, 25 февраля (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны наших позиций.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
«Бахмутское направление — ситуация становится все сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны», — сказал Зеленский.
Он отметил, что украинские воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, — настоящие герои.
«Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия», — добавил президент.
27 февраля заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска на фронте увеличили интенсивность штурмовых действий и несут значительные потери. За сутки россияне теряют от 600 до 1000 военных.