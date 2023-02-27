«Враг уничтожает все». Ситуация на Бахмутском направлении становится все сложнее — Зеленский 27 февраля, 23:17 Город Бахмут, 25 февраля (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Ситуация на Бахмутском направлении постоянно усложняется. Российские оккупанты уничтожают все, что можно использовать для защиты и обороны наших позиций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Бахмутское направление — ситуация становится все сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, для закрепления и обороны», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что украинские воины, которые обороняются на Бахмутском направлении, — настоящие герои.

«Я благодарю каждого и каждого, кто героически держит это направление и другие направления на Донбассе. Спасибо каждому и каждому, кто помогает нашим воинам и делает все, чтобы наши защитники имели как можно больше оружия, дальнобойного оружия, мощного оружия», — добавил президент.

27 февраля заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска на фронте увеличили интенсивность штурмовых действий и несут значительные потери. За сутки россияне теряют от 600 до 1000 военных.