Зеленский рассказал, как узнал о начале войны: все были готовы, но до последнего не верил 24 февраля, 03:34 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский до 24 февраля 2022 года считал, что Россия все же не отважится на полномасштабное вторжение. Однако Украина готовилась к этому и военные и все необходимые бумаги были подготовлены заранее.

Об этом он рассказал в интервью BBC.



«У меня был звонок [в ночь на 24 февраля], мне кажется, был звонок с Банковой. И мне передали информацию, что они начали. Начались воздушные удары. И было ясно, что будет дальше. Военные знали, все были готовы. До этого у нас были заседания Совета нацбезопасности и обороны. То есть все понимали, что кому делать, если бы вдруг так произошло», — сказал Зеленский.

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Он также отметил, что были подготовлены и соответствующие бумаги, "все подготовлено".

«Потому что, если начинается война, полномасштабное вторжение — все институты должны были работать. Поэтому от банковской сферы до наших военных все было подготовлено. Мы должны были готовиться в любом случае», — сказал президент.

В то же время, Зеленский признался, что перед полномасштабным вторжением считал действия россиян лишь угрозами, потому что такие учения, как были у границы, у них продолжались. « годами и месяцами».

«Тогда таков был момент, когда они накопили все больше и больше, и мы чувствовали, что шанс их вторжения действительно высок <…> Мы говорили с разведкой. С разведкой и нашего государства и с другими партнерами. Все видели разные риски. И так оно и есть. И так было», — сказал президент.

Он подчеркнул, что говоря с лидерами некоторых ведущих европейских государств, они рассказывали о своих звонках российскому диктатору Владимиру Путину, уверявшему их, что якобы не пойдет в наступление.

По словам президента, Великобритания и США « давали сигналы», что полномасштабное вторжение все же произойдет, однако когда он просил об оружии для ВСУ и превентивных санкциях против РФ, партнеры на это не соглашались.

«И в принципе, говорили: „Да, есть вероятность, она есть, что будет наступление, но мы будем продолжать говорить с Россией, чтобы этого не было“. Но факт есть факт: санкции не ввели и оружие никто не передавал. И вот вам результат. Мы делали все, чтобы они не ворвались. И я действительно верил, что дипломатическая сила партнеров сильнее Путина. И я действительно считал, что этого (вторжение — ред.) не будет», — добавил Зеленский.