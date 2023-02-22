Зеленский доволен результатами формирования бригад Гвардии наступления 22 февраля, 23:55 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил о «хороших результатах» в формировании новых бригад Гвардии наступления.

В вечернем видеообращении он подчеркнул, что в течение дня получал доклады военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, 22 февраля министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад Гвардии наступления.

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«Результаты хорошие», — сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил военных, которые защищают украинскую землю на востоке и уничтожают оккупантов.

12 февраля в МВД Украины сообщили, что в штурмовые бригады Гвардия наступления в общей сложности поступило уже более 27 тысяч обращений, из которых более 15 тысяч заявок на вступление.

2 февраля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о формировании штурмовых бригад Гвардия наступления для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.

В первую очередь, их цель — освободить украинские территории и выйти на международно признанные границы Украины. Основу составят действующие и бывшие полицейские, правоохранители и нацгвардейцы. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев. Сначала будет индивидуальным, затем в составе подразделения.

Только за день заявки на вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления подали более 3000 добровольцев.