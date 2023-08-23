Если ВСУ перебросят с востока, Россия оккупирует Славянск, Краматорск и Днепр — Зеленский 23 августа, 19:13 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Thomas Traasdahl via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский объяснил, что будет, если Украина перебросит свои войска с восточного направления на какое-либо другое — оккупанты смогут захватить территории.

Об этом Зеленский сказал на брифинге после саммита Крымской платформы.

Президента спросили: почему бы не перебросить войска с восточного направления на юг, чтобы не растягивать силы и ускорить наступление Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении.

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«По растягиванию сил. У нас есть восток — кто-то понимает из специалистов, сколько там людей? Сколько там оккупантов находится на востоке? Приблизительно?.. 200 000. Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные Силы и куда-то их перебросим… После этого будет следующее: пару дней — Славянск, Краматорск. Дальше они пойдут на Павлоград, Днепр. Отрежут берега. Я считаю, что именно такая надежда у них есть. Харьков», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина не отдаст оккупантам свою территорию.

«Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. Все аналитики мира на это даже не рассчитывают», — заявил Зеленский.

22 августа издание NYT сообщило, что западные чиновники считают, что украинские войска слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге страны



Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Роботино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.