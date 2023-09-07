Уничтожил минимум 15 оккупантов. Зеленский рассекретил имя разведчика, воевавшего в тылу оккупантов
Вручение награды (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский в День военной разведки Украины рассекретил имя разведчика, проникавшего в тыл оккупантов и на территорию РФ. Это — подполковник Олег Бабий, удостоенный звания Героя Украины посмертно.
Об этом сообщает Офис президента.
Олег Бабий был подполковником, он с начала войны активно участвовал в уничтожении оккупационных войск.
«С марта 2022 года организовывал и осуществлял специальные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника. Успешное выполнение задач его группой помогло дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В августе 2023 года группа подполковника Олега Бабия вступила в бой с военными ФСБ, во время которого были уничтожены 15 российских оккупантов. К сожалению, украинский разведчик получил смертельное ранение и погиб.
7 сентября президент Зеленский передал орден Золотая Звезда жене подполковника Олега Бабия, удостоенного звания Героя Украины посмертно.