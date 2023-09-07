Уничтожил минимум 15 оккупантов. Зеленский рассекретил имя разведчика, воевавшего в тылу оккупантов 7 сентября, 00:03 Вручение награды (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в День военной разведки Украины рассекретил имя разведчика, проникавшего в тыл оккупантов и на территорию РФ. Это — подполковник Олег Бабий, удостоенный звания Героя Украины посмертно.

Об этом сообщает Офис президента.

Олег Бабий был подполковником, он с начала войны активно участвовал в уничтожении оккупационных войск.

«С марта 2022 года организовывал и осуществлял специальные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника. Успешное выполнение задач его группой помогло дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить его важные объекты и элементы критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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В августе 2023 года группа подполковника Олега Бабия вступила в бой с военными ФСБ, во время которого были уничтожены 15 российских оккупантов. К сожалению, украинский разведчик получил смертельное ранение и погиб.

7 сентября президент Зеленский передал орден Золотая Звезда жене подполковника Олега Бабия, удостоенного звания Героя Украины посмертно.