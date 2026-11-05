«Дай бог, чтобы они теряли солдат». Зеленский прокомментировал пост Маска, в котором тот призвал «проявлять сочувствие» к российским оккупантам

Об этом он сказал в отрывке интервью ZDF.

Глава государства отметил, что Украине не нравится отношение Маска к российско-украинской войне и его рассуждения о том, «как Россия теряет солдат».

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«Они агрессоры. Дай бог, чтобы они теряли солдат, находящихся на чужой территории, а не на своей земле. Иначе они могли бы оккупировать нас с самого начала», — подчеркнул Зеленский.

Президент говорит, что «это не шутки». Он также отметил, что не понимает, шутит Маск или нет.

В октябре Илон Маск в комментариях для пользователей соцсети X писал, что «бесконечная бойня украинцев и россиян должна прекратиться». Миллиардер призвал «проявлять определенное сочувствие к бедным российским призывникам», которых он назвал «детьми, у которых нет иного выбора, кроме как идти воевать и погибать от ударов дронов».

Ранее, 28 октября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает «тесный контакт» с США в сфере космонавтики, в том числе и с Маском.