«Дай бог, чтобы они теряли солдат». Зеленский прокомментировал пост Маска, в котором тот призвал «проявлять сочувствие» к российским оккупантам
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)
Президент Владимир Зеленский раскритиковал отношение американского миллиардера Илона Маска к военным армии РФ в Украине.
Об этом он сказал в отрывке интервью ZDF.
Глава государства отметил, что Украине не нравится отношение Маска к российско-украинской войне и его рассуждения о том, «как Россия теряет солдат».
«Они агрессоры. Дай бог, чтобы они теряли солдат, находящихся на чужой территории, а не на своей земле. Иначе они могли бы оккупировать нас с самого начала», — подчеркнул Зеленский.
Президент говорит, что «это не шутки». Он также отметил, что не понимает, шутит Маск или нет.
В октябре Илон Маск в комментариях для пользователей соцсети X писал, что «бесконечная бойня украинцев и россиян должна прекратиться». Миллиардер призвал «проявлять определенное сочувствие к бедным российским призывникам», которых он назвал «детьми, у которых нет иного выбора, кроме как идти воевать и погибать от ударов дронов».
Ранее, 28 октября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает «тесный контакт» с США в сфере космонавтики, в том числе и с Маском.