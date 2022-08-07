Очень красноречивое молчание. Зеленский раскритиковал Amnesty International за игнорирование обстрелов ЗАЭС

7 августа, 00:13
Amnesty International не прокомментировала обстрелы атомной электростанции (Фото:Запорізька атомна електростанція/Facebook)

Amnesty International не прокомментировала обстрелы атомной электростанции (Фото:Запорізька атомна електростанція/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал организацию Amnesty International, которая промолчала об обстреле оккупантами Запорожской атомной электростанции.

В связи с обстрелом глава государства подчеркнул, что Украина будет настаивать на новых санкциях против РФ за террористические действия.

«И, несмотря на то, что российские обстрелы АЭС являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему-то нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации», — заявил Зеленский.

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Стелла в виде аббревиатуры «АЭС» возле Запорожской атомной электростанции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Чтобы обесточить юг. Российские военные обстреливают ЗАЭС, потому что хотят отсоединить ее от энергосистемы Украины — Энергоатом

Ранее о том, что оккупационные войска могли заминировать Запорожскую АЭС, сообщало издание The Insider.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

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21 июля прессслужба Энергоатома сообщила, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

5 августа войска РФ совершили провокацию, дважды обстреляв оккупированную Запорожскую АЭС. В результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. Также оккупанты обстреляли магистраль, которая транспортировала водород на ЗАЭС, из-за чего возник пожар.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что захвачена оккупантами Запорожская АЭС «вышла из-под контроля».

https://www.youtube.com/watch?v=UdHHs11OMDA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Amnesty International Война в Украине Владимир Зеленский ЗАЭС Война России против Украины

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