Главный вопрос — фронт. Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

19 ноября, 20:12
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Зеленский провел очередное заседание Ставки (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский провел очередное заседание Ставки (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 19 ноября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в традиционном вечернем видеообращении.

Он отметил, что на заседании, в частности, говорили о деоккупации украинских территорий на юге и востоке страны.

Видео дня

«Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины», — сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что отдельно на заседании обсудили бои в Донецкой области.

«Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки», – сказал он.

Особое внимание на заседании уделили энергетике.

Как отметил Зеленский, состав участников заседания Ставки традиционный: главнокомандующий, командующие и все, кто работает ради нашей обороны.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фронт Владимир Зеленский Офис президента Украины Валерий Залужный Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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