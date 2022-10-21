Обговорили шаги по деоккупации Украины. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.
Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов.
Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.
В заседании приняли участие:
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- министр обороны Алексей Резников;
- главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный;
- начальник главного управления разведки Кирилл Буданов;
- председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко;
- командующий войск ВСУ Александр Сырский;
- командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук;
- командующие войсками оперативных направлений.
К заседанию ставки также присоединились:
- премьер-министр Денис Шмигаль;
- министр внутренних дел Денис Монастырский;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- министр инфраструктуры Александр Кубраков;
- вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
В прошлую пятницу, 14 октября, Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Тогда участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период.