Обговорили шаги по деоккупации Украины. Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

21 октября, 20:11
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

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Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов.

Обсуждались вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.

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Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.

В заседании приняли участие:

  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный;
  • начальник главного управления разведки Кирилл Буданов;
  • председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко;
  • командующий войск ВСУ Александр Сырский;
  • командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук;
  • командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились:

  • премьер-министр Денис Шмигаль;
  • министр внутренних дел Денис Монастырский;
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков;
  • вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

В прошлую пятницу, 14 октября, Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

https://www.youtube.com/watch?v=hdYrM740Fp0

Тогда участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

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