«Спасибо за откровенность». Зеленский впервые созвал Ставку с участием командиров корпусов и производителей оружия

Об этом он сообщил в понедельник, 20 июля.

По его словам, впервые состоялось прямое общение между украинскими производителями вооружения и оборудования, командирами корпусов, использующими эту продукцию на фронте, а также представителями Министерства обороны, Министерства финансов и специальных служб.

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Во встрече приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командиры 10-го, 11-го и 19-го армейских корпусов, представители подразделений Хартия и Азов, а также руководители украинского оборонно-промышленного комплекса.

«Большинство вопросов носят сугубо практический характер: они касаются реальных боевых потребностей, задержек в обеспечении, нерешенных проблем с закупками, необходимого дополнительного финансирования и контрактов на поставку — дронов всех типов и НРК, дальнобойных артиллерийских снарядов (необходимых практически на каждом направлении интенсивных боевых действий) и другого оборудования», — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что по итогам встречи была достигнута договоренность о создании постоянного формата взаимодействия между командирами корпусов, производителями оружия и государственными структурами при координации Министерства обороны и Совета национальной безопасности и обороны.

Отдельно на заседании Ставки рассмотрели вопрос качества вооружения. Президент отметил, что обсуждались конкретные случаи неисправностей продукции, выявленные военными в ходе ее использования на передовой.

«Важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо. На завтра я назначил встречи с другими командирами корпусов: мы должны получить обратную связь от всей нашей корпусной системы Сил обороны Украины», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, особое внимание будет уделено вопросам противовоздушной обороны и задачам для Министерства иностранных дел и украинской дипломатии.

«Благодарен всем сегодня за откровенность, искренность и содержательность. Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к различным вариантам развития событий и поведения России осенью», — добавил он.

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Ранее 20 июля президент Украины провел встречи с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба Владимиром Горбатюком, командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким, командиром корпуса Хартия Игорем Оболенским, командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом и командиром 1-го корпуса Национальной гвардии Азов Денисом Прокопенко.

Подобные встречи президент проводил 18 и 19 июля. Тогда же он сообщил, что на ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего будет рассмотрен вопрос обеспечения армии необходимым вооружением и техникой.