Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали планы оккупантов и восстановление энергетики

11 декабря, 22:26
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Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 декабря, провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

«Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренних вызовах. Все подробно прорабатываем», — сказал он.

Видео дня

По словам президента, продолжаются восстановительные работы на юге нашей страны. По состоянию на данный момент в Одессе и других городах и районах области удалось частично возобновить поставки.

«Киев и область, Львовская, Винницкая области, Тернополь и область, Черновцы и область, Закарпатская, Сумская и Днепропетровская области – ситуация остается очень сложной. Работаем постоянно с партнерами, чтобы облегчить ее и дать нашим людям больше возможностей, больше электричества», – отметил Зеленский.

Он добавил, что следующая неделя будет важной для этой сферы.

«Саммит G7, конференция во Франции по восстановлению и стойкости Украины зимой, мероприятия на уровне Европейского Союза… Готовимся к участию, ожидаем важных результатов», — подчеркнул глава государства.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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