Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего: обсуждали усиление защиты Украины

10 марта, 20:54
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 10 марта, провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

"Главнокомандующий, командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровщины. Черниговщины, Сумщины. Наши потребности в боеприпасах и поставки", - заявил президент.

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Он отметил, что также об обеспечении ВСУ и поддержке Украины в защите от российской агрессии говорил на международных переговорах.

https://www.youtube.com/embed/kGPzGKlKjBE
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Зеленский Бахмут Ставка верховного главнокомандующего

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