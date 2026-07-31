Впервые в таком формате заседания Ставки: новый главком Драпатый доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого впервые в таком формате был заслушан доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте.

Об этом он сообщил в соцсетях в пятницу, 31 июля.

По словам Зеленского, участники заседания уделили особое внимание ключевым направлениям, в частности району Славянска и Константиновки, а также запорожскому направлению.

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«Ситуация на фронте тяжелая, и мы будем искать возможности расширить все программы поддержки украинских подразделений», — отметил президент.

Глава государства поблагодарил военных за ликвидацию российских оккупантов и отражение вражеских штурмов. Отдельно на заседании Ставки обсудили реализацию плана санкций дальнего действия против России за развязанную войну. Зеленский заявил, что выполнение этого плана идет «достаточно ритмично», а поставленные цели достигаются.

Участники заседания также рассмотрели логистические вызовы, российские атаки на Одессу и область, а также удары по портовой инфраструктуре и морскому коридору.

С докладами выступили командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, руководитель Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко и премьер-министр Сергей Корецкий. Глава правительства доложил о сотрудничестве со странами-партнерами в регионе, способными усилить трансграничное взаимодействие с Украиной.

Зеленский сообщил, что ожидает от правительства на следующей неделе конкретный перечень мер по диверсификации экспортных маршрутов. Президент подчеркнул, что эффективная работа в сфере экспорта зерна и обеспечения стабильной логистики важна не только для Украины, но и для глобальной продовольственной безопасности.

По его словам, защита аграрного сектора и морских торговых путей от российских атак представляет прямой интерес для Европы, поскольку возможные продовольственные кризисы в соседних регионах могут привести к новым миграционным волнам.

Кроме того, на заседании Ставки разведка доложила о возможных дальнейших ударах России по Украине и украинским судам. Зеленский заявил, что Украина готовит меры противодействия.

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Также был обновлен перечень потребностей Сил обороны Украины в поставках от международных партнеров. Президент отметил, что обсудит эти вопросы с иностранными лидерами.

21 июля президент Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого (ранее — командующего Объединенными силами ВСУ).

22 июля Зеленский подписал указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого. В тот же день Владимир Зеленский объявил, что новым начальником Генштаба ВСУ станет бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк.