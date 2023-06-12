«Бои жесткие, но движение есть». Зеленский провел Ставку главнокомандующего 12 июня, 23:12 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором, в частности, заслушали доклад об успехах ВСУ и потребностях в усилении на фронте.

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что продолжаются жетские бои, но украинские военнослужащие продвигаются.

«Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная — дожди нашу задачу усложняют, — но все равно крепость наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях», — заявил он.

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Президент уточнил, что генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили об успехах, о том, какие точки фронта нуждаются в усилении.

Также был доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по общей ситуации, МВД и СБУ — по стабилизационным мероприятиям на деоккупированных территориях.

Зеленский также добавил, что Украина продолжает переговоры о поставках вооружения.

«Очень активно работаем с поставками необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки — о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут — увеличиваем наш контроль на этом направлении», — уточнил он.

Инфографика: NV

12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

