Особый круг участников. Зеленский провел специальное совещание с военными

27 марта, 02:39
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с военными, на котором обсудили вопросы обороны. На встрече был особый круг людей.

Об этом президент сказал во время видеообращения.

«Сегодня было совещание с военными — специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты — причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз. Готовим наши ответные шаги», — заявил президент Украины.

Видео дня

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По его словам, неизменно максимум внимания уделяется ситуации на передовой.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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