Зеленский провел совещание в Замке Любарта. Говорили о ситуации с безопасностью в Волынской области
Зеленский провел совещание в Волынской области (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное координационное совещание в Волынской области в воскресенье, 9 июля.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Во время встречи в Замке Любарта обсудили ситуацию с безопасностью в регионе. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал об обустройстве фортификационных и оборонительных инженерных сооружений, командующий ОГВ Волынь Владимир Миронюк — об обстановке в зоне оперативной ответственности.
Участники заслушали доклад главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка границы на территории Волынской области.
Кроме этого, на совещании обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. Докладывали также мэр города Игорь Полищук и генеральный директор ГП Леса Украины Юрий Болоховец.
Ранее после заявлений Кремля о ссылке террористов ЧВК Вагнера во главе с их главарем Евгением Пригожиным в Беларусь Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить границу с Беларусью.