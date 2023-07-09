Зеленский провел совещание в Замке Любарта. Говорили о ситуации с безопасностью в Волынской области 9 июля, 13:40 Зеленский провел совещание в Волынской области (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное координационное совещание в Волынской области в воскресенье, 9 июля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время встречи в Замке Любарта обсудили ситуацию с безопасностью в регионе. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко рассказал об обустройстве фортификационных и оборонительных инженерных сооружений, командующий ОГВ Волынь Владимир Миронюк — об обстановке в зоне оперативной ответственности.

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Участники заслушали доклад главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко о мерах по усилению защиты украинско-белорусского участка границы на территории Волынской области.

Кроме этого, на совещании обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе. Докладывали также мэр города Игорь Полищук и генеральный директор ГП Леса Украины Юрий Болоховец.

Ранее после заявлений Кремля о ссылке террористов ЧВК Вагнера во главе с их главарем Евгением Пригожиным в Беларусь Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить границу с Беларусью.