Зеленский провел совещание с Залужным, Сырским и Будановым в спецформате

4 апреля, 23:10
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с военным руководством.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что провел переговоры с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским, главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, а также с главой ГУР Кириллом Будановым.

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«Сегодня состоялся специальный формат нашего военного совещания. Генерал Сырский по поводу Бахмута. Главком, руководитель ГУР по общей военной ситуации. Министерство обороны по поставке боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются», — заявил Зеленский.

Зеленский в понедельник, 3 апреля, провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Чернигове.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Зеленский Александр Сырский Кирилл Буданов Война России против Украины

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