Зеленский провел совещание с командующим фронтом 18 мая, 22:00 Владимир Зеленский (Фото:Carl Court/Pool via REUTERS)

В четверг, 18 мая, президент Владимир Зеленский собрал военный кабинет и провел совещание с командующими ключевыми направлениями фронта, представителями Генштаба, разведкой и безопасностью.

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что проводит такую встречу не впервые.

«Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность», — сказал он.

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Президент поблагодарил военных за выполненные стратегические задачи, однако пока не будет сообщать какие. Также по его словам, к наступлению готовятся и другие бригады.

«О защите гражданских граждан — Воздушные силы — молодцы, здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время в целом — дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет», — сообщил Зеленский.